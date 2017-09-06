Гоголь в кино: пять попыток экранизировать классика

Уже неделю на киноэкранах страны идет первая часть мистического фильма о классике русской литературы, которую снял телеканал ТВ-3. За первый уик-энд первые два эпизода сериала, которые объединены в фильм «Гоголь. Начало», собрали 219 млн руб. Ранее сотрудники ТВ-3 заявляли, что канал будет считать эксперимент удачным, если первый фильм соберет более 100 млн руб. Аналитики считают, что такой неожиданно приятный результат был получен за счет агрессивной рекламы по ТВ и в интернете.

Сериал рассказывает о приключениях молодого писателя Николая Гоголя - его роль исполняет Александр Петров. Он знакомится со следователем Яковом Гуро (Олег Меньшиков), и они отправляются расследовать загадочное преступление в деревню Диканьку, где Гоголь и напишет «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Премьера «Гоголя» в кинотеатрах – первый известный пример, когда сериал вышел именно в коммерческий прокат. Российские сериалы прежде вообще не выходили в кинотеатрах. На большом экране можно увидеть отдельные эпизоды иностранных сериалов, к примеру «Игры престолов» от HBO или «Шерлока» от BBC, – но такие показы устраиваются как в России, так и в США для фанатов в небольшом числе кинотеатров.

При этом российские зрители оценили «Гоголя» неоднозначно: на «Кинопоиске» у него оценка 6,3 из 10 – твердая «тройка».

Пока неясно, столь ли высок будет интерес к следующим частям сериала о Гоголе, «Санкт-Петербург.ру» вспомнил пять самых известных экранизаций произведений великого писателя, которые стали легендами или наоборот провалились в прокате.

«Вий» (1967)

Это произведение Гоголя экранизировали как минимум шесть раз – дважды в царской России, по одному разу в СССР, Югославии, Италии и дважды в современной России. Пожалуй, самой любимой у отечественных зрителей является старое и доброе советское воплощение с Натальей Варлей в роли панночки. Не все знают, но актрису озвучивала Клара Румянцева, которая подарила свой голос огромному числу мультипликационных персонажей от Зайца из «Ну, погоди!» до Чебурашки.

Съемки проходили на территории Украины, в деревянной казацкой Церкви святого Георгия, выстроенной в 1745 году без единого гвоздя. Были они далеко не легкими. Во время съемок полета из-за сбоя в технике Наталья Варлей однажды выпала из гроба. Только реакция Леонида Куравлёва, успевшего подхватить актрису, спасла её от травм. Куравлёв после этого неделю не мог сниматься, так как сильно потянул руки.

При этом отснятый материал разочаровал руководство Мосфильма, оказавшись «слишком реалистическим». В результате много материала, снятого режиссерами картины, было вырезано, ряд идей так и остался невоплощенным. Изменен был и облик Вия - по замыслу режиссеров Георгия Кропачёва и Константина Ершова он должен был быть похож на сотника. Ряд сцен был переосмыслен и переснят заново.

Тем не менее, премьера фильма произвела головокружительный эффект. В 70-х годах ХХ века «Вий» был куплен для проката такими странами, как США, Франция, Финляндия и Аргентина.

Вий-3D (2014)

Почти через 50 лет зловещая история Гоголя была переснята режиссером Олегом Степченко. Сюжет произведения был сильно изменен – главным героем стал картограф Джонатан Грин, на роль которого пробовался известный голливудский актер Киану Ривз – но в итоге она досталась Джейсону Флемингу.

«Вий» снимался в павильонах студии Barrandov в Чехии и «Мосфильм» в России, съемки на природе проводились на Украине, в Англии сводился звук, над созданием формата 3D трудились немецкие стереографы компании «Stereotec». Специально для фильма был построен в миниатюре, трехмерном пространстве и в реальном размере с исторической точностью весь украинский хутор с прилегающей церковью и заставой. Над фильмом работали многие иностранные и российские эксперты.

К 2014 году бюджет фильма составил 26 млн долларов и стал самым кассовым на тот момент фильмом России, собрав 39 млн долларов.

«Тарас Бульба» (1962)

Это может показаться странным, но до 2009 года на родине писателя не было экранизаций его одного из самых известных произведений – «Тарас Бульба». Впервые фильм с таким названием появился в США – это совместный проект Соединенных Штатов и Югославии.

Роль Андрея Бульбы в фильме сыграл Тони Кертис, известным многим из нас по фильму «В джазе только девушки». Роль самого Тараса досталась оскороносному Юлу Бриннеру, который родился в СССР и имел бурятские корни.

Сам фильм не получил широкую известность, не окупился в прокате и был выдвинут на «Оскар» лишь в номинации «Лучший саундтрек», в итоге уступив и ее. Как писали кинокритики, экранизация не пришлась на вкус любителям произведения – слишком сильно сценарист и режиссер отошли от оригинала. Тем, кто не знаком с произведениями Гоголя, идти на фильм не захотелось вовсе.

«Тарас Бульба» (2009)

Первая российская экранизация «Тараса Бульбы» вышла на экраны гораздо позже. Этот фильм снимали представители сразу трех стран – России, Украины, Польши. Режиссер – именитый Владимир Бортко.

Снимали кино с размахом. Так, одним из консультантов фильма стал голливудский продюсер Ник Пауэлл, работавший над известным фильмом «Храброе сердце». В отдельных сценах фильма принимали участие более 1000 участников массовых съемок, 150 лошадей и около 100 каскадеров, а сцены штурма польской крепости снимались в старом замке Каменца-Подольского.

Фильм получил достаточно низкие оценки кинокритиков и зрителей (6,5 из 10 на «КиноПоиске»), но смог окупиться в прокате. Критиковали его за слишком вольную интерпретацию исходного текста и чрезмерное желание следовать канонам голливудских блокбастеров, пренебрегая смыслом произведения.

«Ревизор» (1949)

Первая экранизация этого произведения была сделана в США. Идея книги воплотилась в жанре музыкальной комедии.

Действие фильма происходит в неназванной стране, оккупированной войсками Наполеона и вошедшей в состав Первой империи - судя по упоминаемым топонимам, где-то в Словакии или на Западной Украине. Безграмотный цыган Джорджи сбегает из своего бродячего табора, поскольку барон Яков в гневе: Джорджи выболтал, что продаваемый цыганами эликсир от всех болезней является надувательством. Усталый и голодный, он добирается до небольшого городка Бродны и попадает там в тюрьму.

Руководство городка, насквозь погрязшее в кумовстве и взяточничестве, озабочено слухами о приезде в город генерального инспектора — Ревизора, уполномоченного самим императором Наполеоном . Услышав, что в тюрьме томится непонятный оборванец, чиновники делают вывод, что именно он и есть тот генеральный инспектор.

Этот фильм стал классикой американского кино и получил «Золотой глобус» за лучший саундтрек. Впрочем, сюжет произведения был настолько изменен, что далеко не все даже российские зрители могут сразу узнать в нем произведение Гоголя.