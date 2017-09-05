В Петербурге начался «Вернисаж в метро»

Во вторник, 5 сентября, в Петербурге стартовал проект "Вернисаж в метро". Он покажет при помощи картин то, чего не видят пассажиры подземки - рабочие будни сотрудников петербургской подземки.

Первые живописцы приехали в электродепо "Автово", где начали создавать свои работы. По итогам конкурса 12 лучших работ покажут на выставке SmartTransport 2017. Она пройдет в Северной столице в октябре.

В ноябре работы-победители конкурса увидят пассажиры метро. Ко дню рождения метро - 15 ноября - картины разместят в вагонах поезда «третьей» линии метро.