У Манежа установили дом-конструктор

В Петербурге на площади у западного фасада Манежа установили оригинальный дом-конструктор французского архитектора и дизайнера Жана Прувe, который творил в середине прошлого века.

Внутри дома воссоздан рабочий интерьер эпохи Пруве, собранный из предметов мебели по проектам французского инженера.

Фото: manegespb / instagram.com

Жан Прувe считается главным идеологом мирового дизайна и архитектуры ХХ века. В 1940-е годы его бюро производило павильоны для временного проживания людей, пострадавших от военных бомбардировок. Эти павильоны стали прототипами сборных домов для повседневной жизни.

Выставка работает до 1 октября у центрального выставочного зала «Манеж» (Исаакиевская площадь, 1). По будним дням — с 15:00 до 20:00, по выходным — с 13:00 до 20:00. Вход на нее свободный.