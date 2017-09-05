В Петербурге в День Музыки выступят звезды джаза

Ровно через месяц, 5 октября, петербуржцев и гостей Северной столицы ждет необычное музыкальное шоу, посвященное Дню Музыки.

На сцене концертного зала «Колизей» впервые вместе выступят звезды современной джазовой сцены Мариам и Армен Мерабовы, Этери Бериашвили, Таис Урумидис, Катерина Балыкбаева, Семён Величко, Михаил Житов, София Ацбеха-Негга и Jazzport Band. Петербуржцы первыми увидят выступление интернационального творческого альянса JAZZPORT by JP Mother (Москва).

Музыканты и вокалисты гала-концерта исполнят лучшие образцы из коллекции мирового джаза. Музыкальным оформлением праздничного вечера станет JAZZPORT Band - инструментальный состав из музыкантов, признанных звёзд современности.

Международный день Музыки – праздник, традиционно объединяющий всех ценителей музыки. Он создан в 1975 году ЮНЕСКО с целью обмена опытом и эстетическими ценностями различных культур. День Музыки отмечается во всем мире ежегодно, 1 октября. В России Международный день музыки впервые был отпразднован в 1996 году, в год 90-летия со дня рождения Дмитрия Шостаковича.

Мероприятие в Северной столице состоится при поддержке Комитета по Культуре Петербурга, организатор – продюсерский центр J&M Show. Концерт состоится 5 октября в концертном зале «Колизей» (Невский проспект, 100), в 19:00.