В Эрмитаже открылась выставка работ художника-аутиста

Во вторник, 5 сентября, в Эрмитаже открылась выставка японского художника с аутизмом Шиниши Савада, который создает из глины выразительные скульптуры фантастических существ.

Фото: организаторы выставки

Художник проживает в интернате для людей с особенностями психического развития в городе Кусацу и создает там выразительные скульптуры. Он не разговаривает, скульптуры – его основной способ общения с внешним миром. Работы Савады есть в ведущих собраниях искусства аутсайдеров (Het Dolhuys, Harlem и Collection de l`Art Brut Lausanne), выставлялись в рамках 55го Венецианской биеннале (2013).

Одновременно с выставкой в Эрмитаже начал работу Международный симпозиум «Аутсайдер арт и инклюзивные практики в музее». В течение двух дней представители крупнейших мировых музеев обсудят две взаимосвязанные проблемы: место аутсайдер-арт в современном музее и культуре и что могут сделать музеи для людей с особенностями развития. Мероприятие проводится совместно с Генеральным консульством Королевства Нидерланды и амстердамским Outsider Art Museum при поддержке голландской компании Heineken.

«Для многих людей с аутизмом искусство – единственный способ общения и возможность показать богатство своего внутреннего мира. Яркий пример – замечательный японский художник Шиниши Савада, выставка которого открылась сегодня в фойе Эрмитажного театра. Мы должны создать все условия для того, чтобы люди с особенностями развития могли самостоятельно посещать наш музей, участвовать в его работе, возможно, дать ему что-то новое и важное», - отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

По его словам, Эрмитаж разрабатывает программу интерактивных экскурсий и мастер-классов, проводит обучение работников музея общению с людьми с особенностями развития и даже планирует создать специальную студию для занятий с ними. В этом вопросе музей решил пойти дальше стандартных пандусов и сосредоточился на самом эффективном для себя направлении – социализации тех, кто в этом нуждается, через изобразительное искусство.