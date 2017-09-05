ТОП-5 театральных премьер Петербурга

14 сентября: «Синий цвет»

Пожалуй главная режиссер Третьего рейха Лени Рифеншталь на камерной сцене Малого драматического театра танцует, мечтает, вспоминает, заставляет задуматься... Фантазии о знаковой фигуре прошлого столетия предстанут перед зрителями в премьерном спектакле Олега Дмитриева «Синий свет» по одноименной пьесе Миеко Оучи. Но в отличие от исходного текста наравне с Лени Рифеншталь появляется не менее значимая героиня - кинопродюсер Хелен. Именно ей и адресует свои воспоминания и размышления о своих непростых взаимоотношениях с властью художница.

Особенностью этой постановки станет и то, что некоторые актеры предстанут сразу в двух образах. Например, исполнитель роли Адольфа Гитлера сыграет и Уолта Диснея. По задумке режиссера, именно так, в восприятии столетней художницы воспоминания трансформируются и накладываются одно на другое.

Фото: order.mdt-dodin.ru

Когда: 14 сентября в 19:30

Где: МДТ – улица Рубинштейна, 18

Режиссер: Олег Дмитриев

Стоимость билетов от 800 рублей / купить билеты можно здесь.

15 сентября: «Хорошо. Очень!»

В театре «Приют комедианта» этой осенью покажут спектакль по пяти рассказам Василия Шукшина в постановке Василия Сенина. Герои спектакля — люди простые, но каждого мучит какая-то неразрешимая ситуация. Глеб собирается встретится с научным работником и доказать ему, что и на селе есть достойные умы. Мирный и сговорчивый Веня впервые решился поскандалить с женой и тёщей. Андрей потерял деньги и не знает, как сказать об этом дома. Сергей пытается выбрать между половиной мопеда и улыбкой супруги. И лишь старику Афанасию нет дела до других. Он пишет письма в райисполком с просьбой назвать переулок, где он живёт, в честь него самого — Афанасия Дерябина.

Повседневность в произведениях Шукшина всегда наполнена философским смыслом и размышлениями над вечными темами человеческого бытия. Проходя через самые разные ситуации, часто курьёзные и смешные, его персонажи в конце концов осознают: не вещами и деньгами счастлив человек, а любовью, добром и справедливостью. И понимая это, жить становится хорошо… Очень!

Фото: pkteatr.ru

Когда: 15 и 28 сентября в 19:00

Где: «Приют комедианта» - улица Садовая, 27

Режиссер: Василий Сенин

Стоимость билетов от 600 до 2500 рублей / купить билеты можно здесь

20 сентября: «Летние осы кусают нас даже в ноябре»

В БДТ имени Г. А. Товстоногова — премьера спектакля «Летние осы кусают нас даже в ноябре», поставленного режиссером Александром Баргманом по мотивам одноименной комедии современного российского драматурга Ивана Вырыпаева.

Это второе обращение Большого драматического театра к творчеству драматурга: с мая 2015 года в БДТ идет спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева «Пьяные». Андрей Могучий в 2016 году получил за эту постановку Национальную театральную премию «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа режиссера», специального приза жюри «Золотой Маски» удостоился актерский ансамбль «Пьяных».

Все герои спектакля «Летние осы кусают нас даже в ноябре» одиноки. Невинный — в начале — разговор между Еленой, Марком и Йозефом превращается в странную игру, которая провоцирует споры и «откровенные» признания, обнажает болевые точки, служит одновременно и ядом, и противоядием.

Фото: bdt.spb.ru

Когда: 20 сентября в 19:00

Режиссер Александр Боргман

Где: БДТ имени Г. А. Товстоногова - набережная реки Фонтанки, 65

Стоимость билетов от 1500 до 2000 рублей / купить билеты можно здесь

14 октября: «Оскар и Розовая Дама. Письма к Богу»

В середине октября в БКЗ «Октябрьский» состоится мировая премьера мюзикла, созданного по мотивам романа французского писателя и драматурга Эрика-Эммануэля Шмита. Трогательная история смертельно больного мальчика по имени Оскар, которому врачи-онкологи отвели максимум 12 дней, многократно ставилась на театральных сценах России и Украины, а в 2009 году была экранизирована и снята лично автором. Однако впервые в версии международной продюсерской команды Makers Lab она получает столь новое и неожиданное прочтение

Дело в том, что главные роли музыкального спектакля, главные вокальные партии исполнят глухие актеры. Создателям мюзиклов «Мастер и Маргарита», «Евгений Онегин» и «Чудо-Юдо» и избранному актерскому составу удалось почти невозможное.

Фото: Bileter.ru

Когда: 14 октября в 19:00

Где: БКЗ «Октябрьский» - Лиговский проспект,6. (станция метро «Площадь Восстания»)

Режиссеры: Софья Стрейзанд, Иван Стависский

Стоимость билетов: 1800 – 3500 / купить билеты можно здесь

11 ноября: «Граф Монте-Кристо»

В ноябре Петербургский театр музыкальной комедии представляет мюзикл Фрэнка Уайлдхорна «Граф Монте-Кристо».

Мировая премьера «Графа Монте-Кристо» состоялась 14 марта 2009 года в Театре Санкт-Галлен в Швейцарии. Это один из прекрасных мюзиклов Фрэнка Уайлдхорна – композитора с мировым именем, автора многочисленных хитов и обладателя премии Грэмми. Либретто проекта написано по мотивам одноименного романа Александра Дюма постоянным соавтором композитора Джеком Мёрфи. А при создании музыкального образа главного героя композитор ориентировался на блестящего немецкого актера Томаса Борхерта, который и исполнил роль Эдмона Дантеса/графа Монте-Кристо на швейцарской премьере мюзикла.

Эксклюзивно для петербургской постановки венгерская постановочная бригада создала изысканные, полные морской романтики и зовущие в увлекательное путешествие сценические конструкции. А художник по костюмам Ольга Шаишмелашвили нарисовала более двухсот эскизов, на которых корсеты и камзолы периода Реставрации увидены глазами человека XXI века.

Фото: zvezdnayazhizn.ru

Когда: 11 ноября в 19:00

Где: Петербургский театр музыкальной комедии - Итальянская улица, 13

Режиссер постановщик – Керо (Венгрия)

Стоимость билетов 2000-3000 рублей / купить билеты можно здесь