В Новой Голландии пройдет День современного танца Израиля

В понедельник, 4 сентября с 17:00 до 22:00 в культурном пространстве Новая Голландия в Петербурге пройдет День современного танца Израиля, сообщают его организаторы.

"То, что существует феномен израильского современного танца, стало понятно с конца 1990-х годов, когда вслед за Охадом Наарином, создавшим самую известную израильскую труппу Batsheva Dance Company, на международную танцевальную сцену начали выходить один за другим молодые израильские хореографы", — сообщает пресс-служба проекта.

В программе праздника мастер-класс хореографа Владимира Варнавы, лекция балетного критика Лейлы Гучмазовой, а также показ документально-художественного фильма о жизни и творчестве хореографа Охада Наарина «Mr. Gaga».

Праздник организовал Международный фестиваль современной хореографии «Context. Diana Vishneva».

Вход свободный.