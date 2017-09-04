В Петербурге на аукционе продадут редкие фотографии Довлатова

В Петербурге состоится виртуальный благотворительный аукцион снимков Сергея Довлатова, которые сделали Нина Аловерт и Марк Серман. Все собранные средства пойдут на лечение онкобольных – подопечных фонда AdVita.

Аукцион пройдет 10 сентября. Стартовая цена каждой работы составит одну тысячу рублей.

Сделать заочную ставку, познакомиться с правилами проведения можно на сайте аукциона.

Фото: photo.legko-legko.ru

Нина Аловерт и Марк Серман начали делать фотомниски Сергея Довлатова в 1980-е годы, когда его известность только начиналась. Марк Серман был дружен с писателем еще с ленинградских времен. А Нина Аловерт познакомилась с ним уже в эмиграции.

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Все фотографии, выставленные на продажу, были специально отпечатаны для первого фестиваля "День Д" в сентябре прошлого года.