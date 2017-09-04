Фильм "Гоголь. Начало" заработал более 219 млн рублей за первые выходные проката

Российский мистический детектив "Гоголь. Начало" заработал более 219 млн рублей за первые выходные проката, сообщает kinobusiness.com.

На втором месте с большим отрывом фильм Эдгара Райта "Малыш на драйве", который заработал 64,7 млн рублей за выходные. Мультфильм "Эмоджи фильм" занял тереть место с результатом 47,6 млн рублей.

Картина "Гоголь. Начало" снята по мотивам произведений писателя и реальных фактов из биографии классика литературы.

В центре сюжета - визит на Полтавщину столичного следователя, которого сыграл Олег Меньшиков. Он расследует загадочные убийства девушек, в чем его помогает начинающий писатель Николай Гоголь, которого сыграл Александр Петров. Молодой писатель страдает странными припадками и может общаться с обитателями другого мира.

Это первый из четырех фильмов, которые выйдут в кинопрокат. Осенью 2017 года в кино также покажут "Гоголь. Заколдованное место", "Гоголь. Вий" и "Гоголь. Страшная месть" - все они выйдут на киноэкраны с интервалами в 1,5 месяца. На их основе будет создан сериал для показа на ТВ.