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Мариинскому театру предлагают создать интерактивный музей Лермонтова

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© Фото: petersburglike.ru

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Сейчас здание на Садовой улице находится в аварийном состоянии.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Петербурга обратились к художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву с предложением рассмотреть необычный проект использования мемориального пространства в доме на Садовой улице, 61А, где 180 лет назад жил поэт Михаил Лермонтов.

Ранее здание было передано Петербургом в бессрочное оперативное управление Мариинскому театру под строительство отеля для гастролирующих артистов. Депутаты предлагают создать в мемориальных стенах бывших апартаментов Лермонтовых – в квартире № 1 на втором этаже – современный интерактивный музей, где теарт может устраивать театральные постановки по мотивам произведений поэта.

Справедливороссы просят Гергиева провести исследования сохранности планировки интерьеров квартиры, архивных материалов и иных данных о проживании поэта в указанном доме.

Сейчас расселенный более десяти лет назад дом находится в аварийном состоянии.

Так называемый доходный дом княгини Шаховской был построен в начале XIX века. Это было трехэтажное здание в стиле классицизма, увенчанное треугольным фронтоном. Осенью 1836 года в квартире №1 на втором этаже поселился Михаил Лермонтов вместе с бабушкой Елизаветой Арсеньевой. Здесь же он написал самые значительные свои произведения: «Смерть поэта», «Бородино», «Герой нашего времени», «Демон».

Ранее, 3 августа, на Садовой улице, 61 А неравнодушные устроили чтение стихов в защиту дома Михаила Лермонтова.  Местные жители выступают против сноса здания и строительства на этом месте отеля.

В 2008 году стало известно, что дом станет частью гостиничного комплекса площадью 66 тыс. кв. метров. Это будет отель класса четыре звезды на 470 номеров, проект за 230 млн евро реализует ООО «Центр развития инвестиционных проектов». В 2010 году город лишил инвестора участка.

В 2015 году Смольный решил передать дом Лермонтова Мариинскому театру - также для строительства отеля, только для приглашенных гостей театра. При этом губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил тогда, что город передаст дом под отель только при условии создания в нем музея-квартиры Лермонтова.

О сроках передачи дома и строительства гостиницы пока не сообщается. В мае 2017 года депутаты петербургского Законодательного собрания обратились к Полтавченко с просьбой сохранить квартиру Михаила Лермонтова, которая находится на втором этаже дома.

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