Цой жив: ТОП-5 кавер-версий песен группы "Кино"

Во вторник, 15 августа, многие поклонники группы «Кино» вспоминают ее лидера Виктора Цоя – в этот день 27 лет назад он погиб в ДТП. Но композитор жив, пока живы его песни. «Санкт-Петербург.ру» вспомнил пять самых неожиданных кавер-версий песен Цоя.

Земфира - Ты выглядишь так несовременно

Одна из самых популярных рок-певиц России много раз исполняла песни группы «Кино» на различных концертах памяти Виктора Цоя. Но если «Кукушку» или «Перемен» ни пел только ленивый, то эту песню пробовали исполнять совсем немногие.

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Надежда Кадышева – Мы ждем перемен

Мало кто знает, но эпатажная звезда из мира русского фольклора Надежда Кадышева очень любит группу «Кино». Песню «Мы ждем перемен» она исполняла ни один раз, в том числе и на самых больших сценах страны. Жалко, что под фонограмму.

"Король и Шут" - Следи за собой

Эта песня в исполнении ныне покойного Михаила Горшенева звучит совершенно иначе и может трактоваться самым неожиданным образом. Пожалуй, тот редкий случай, когда выступление «КиШа» можно было увидеть по «Первому» каналу.

ДДТ – Кукушка

Юрий Шевчук, как и его землячка Земфира, тоже много раз исполнял различные песни Виктора Цоя. Иногда он старался делать это максимально похоже на оригинал, но, как в случае с «Кукушкой», порой получалась совсем новая версия любой многими песни.

Анастасия Приходько – Группа крови

Победительница «Фабрики звезд – 7» обладает достаточно низким голосом, что помогло ей исполнить легендарную песню достаточно похоже на то, как ее пел сам Цой. Но все же остается загадкой, понравилось ли это самому лидеру группу «Кино», если бы он это увидел.