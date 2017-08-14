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Билеты на спектакли фестиваля "Балтийский дом" распродадут со скидкой в 30%

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© Фото: mdt-dodin.ru

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В программу фестиваля в этом году вошли 18 спектаклей из стран Европы и СНГ.

Во вторник, 15 августа, билеты на спектакли фестиваля "Балтийский дом" можно будет купить по специальной цене, сообщают Дирекции театрально-зрелищных касс.

В первый день продаж, 15 августа, приобрести билеты можно будет со скидкой 30%. Акция будет проходить с 00:01 до 23:59 в театральных кассах города, в отделе заказов и доставки, на сайте ДТКЗ, а также в кассе и на сайте театра.

Фестиваль будет проходить в Петербурге с 3 по 21 октября

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