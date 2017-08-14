Культурная столица без денег на скульптуру

Петербург – город не только мостов и дворцов, но и, конечно же, скульптур. Сюда приезжали творить скульпторы из Франции и Италии - Карло Растрелли, Этьен Морис Фальконе, Винченцо Бренна и многие другие.

Кроме «Медного всадника», Нарвских воротов и Александровской колонны, которые стали визитными карточками Петербурга и известны по всему миру, в городе есть множество памятников, которые были созданы значительно позже – к примеру, в первое десятилетие современной России, когда, казалось бы, денег в стране не хватало ни на что.

Памятник Федору Достоевскому на Владимирской площади появился в Северной столице в 1997 году. Также в конце 90-х возник памятник музыканту Дмитрию Шостаковичу, который располагается на улице, названной в честь него.

Затем пришло начало нулевых – время, когда памятники стали возникать в честь вымышленных персонажей – памятник солдату Швейку из книг Ярослава Гашека (2003 год), памятник Остапу Бендеру (2000 год), памятник петербургскому фотографу (2001 год). Тренд на появление новых скульптур, казалось бы, должен был перейти в 2010-е года.

«Когда я только начинал работать губернатором Петербурга, то пообещал, что буду расширять территорию культуры во времени и в пространстве. Эта работа продолжается», - заявлял в одном из своих интервью в конце минувшего года губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко. О необходимости развития культуры не раз заявляли многие его коллеги в правительстве и парламенте города.

«Санкт-Петербург.ру» узнал, как «развитие культуры» отразилось на городской скульптуре, появляются ли на улицах города новые произведения искусства и могут ли авторы интересных проектов добиться поддержки Смольного.

Как с конвейера

Если нам кажется, что в Петербурге не появляются новые скульптуры, то это означает лишь то, что они остаются незамеченными. По подсчетам «Санкт-Петербург.ру», всего за полтора года - с марта 2015 по сентябрь 2016 года – в Северной столице появилось минимум 32 новых памятника, в том числе памятные знаки и скульптуры.

Лишь малая доля из них была построена на деньги бюджета Петербурга. Одним из таких памятников стал бюст Петра I, который появился перед центральным входом в главное здание Петербургского политехнического университета им. Петра Великого в мае прошлого года. Когда-то на его месте стоял бюст Владимира Ленина. За новый памятник Петру город заплатил 14,9 млн рублей, его изготовлением занималось некое ООО «Первый дом».

Торжественная церемония открытия памятника Петру Великому в Политехе. Фото: spbstu.ru

Еще один монумент на бюджетные деньги в сентябре 2015 года появился в Колпино. «Аист, приносящий младенца» обошелся значительно дешевле Петра I – чуть более трех млн рублей. Занималось его созданием ООО «Арт-Пантеон», которое специализируется на производстве подобных скульптур, превратив искусство в некий конвейер. Средняя цена их работы – 2,5 млн рублей.

Большая часть новых скульптур появилась на те деньги, которые авторы идеи смогли собрать у неравнодушных жителей города. К примеру, средства на памятник писателю Сергею Довлатову выделил миллиардер Дмитрий Никитин, который владеет холдингом «Евросиб». Но в случае с этим монументом деньги стали не главной преградой - у скульптора Вячеслава Бухаева ушло несколько лет, чтобы добиться установки этой статуи. По закону, поставить памятник нельзя, если с момента смерти человека не прошло 30 лет. Довлатов же умер в 1990 году. Помог лишь общественный резонанс, петиция и обращение к губернатору. Который, кстати, в итоге принял участие в торжественном открытии монумента на улице Рубинштейна.

Не менее торжественно прошло открытие на Аллее Героев парка Победы памятника летчику Николаю Майданову, сражавшемуся в небе над Афганистаном и Чечней. Присутствовали губернатор Георгий Полтавченко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и другие высокопоставленные гости. При этом воздвигнут он был также не на городские средства – деньги на него собирали сами ветераны афганской войны. Кроме того, 2,2 млн рублей пожертвовал холдинг «Вертолеты России».

Памятник Сергею Довлатову на Рубинштейна. Фото: Александра Полукеева, «Петербургский авангард»

На деньги частного инвертора Автандила Бутхашвили в декабре 2016 года на пересечении улицы Руставели и проспекта Просвещения был торжественно открыт памятник грузинскому поэту Шота Руставели, автором которого стал известный столичный скульптор Зураб Церетели. На открытии этого монумента, как и в вышеназванных случаях, присутствовал губернатор города.

Несколькими месяцами ранее Георгий Полтавченко обратился в комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга, чтобы там рассмотрели варианты установки другой скульптуры Церетели – Иисуса Христа, который уже отлит на петербургском заводе «Монументскульптура». Она должна была появиться в Сочи, но там для огромной скульптуры (вместе с пьедесталом - 88 метров) не смогли найти место. Окончательное решение КГА, судя по всему, так и не было принято, и вопрос о появлении гигантского Иисуса Христа в Северной столице остается открытым.

На помощь в вопросе финансирования скульптуры также приходят международные благотворительные фонды. Так, статуя известного американского хореографа грузинского происхождения Джорджа Баланчина появилась во внутреннем пространстве государственной Академии танца Б. Я. Эйфмана в сентябре 2015 года благодаря стараниям фонда Lusignan Foundation.

Внебюджетные инвестиции нередко идут и на восстановление памятников. В минувшем году Сбербанк направил 20 млн рублей на реставрацию грифонов Банковского моста. При этом в прошлый раз скульптуры реставрировали не так давно – в 2008 году. На средства банка им вернут первозданный вид, в частности вернут темно-зеленый цвет – именно такими крылатые львы были до реставрации 1950-х годов.

Демонтаж грифонов с Банковского моста. Фото: Сергей Петров, «Санкт-Петербург.ру»

В некоторых случаях собирать средства помогают сами представители власти – под предводительством главы Приморского района Николая Цеда возле Удельного рынка появился памятник шарманщику. При этом, как заявлял чиновник, на него было найдены внебюджетные средства – средства дали владельцы рынка.

Хищник и фея

Скульптура «Хищник». Фото: OnLocation.ru

Большинство скульптур появляются в Петербурге без лишнего пафоса. Действительно, было бы странно, если бы, к примеру, в 2015 году Полтавченко приехал на открытие статуи «Хищник» неизвестного автора из Таиланда у ресторана «Барвиха» в Клочковом переулке, символизирующей героя одноименного голливудского фильма. Также неизвестными для широкой публики остались монументы в честь мифических персонажей и их создатели – «Фея» на Серпуховской улице, «Баба Яга» в сквере на Тимурвоской.

Эти и многие другие новые скульптуры появляются скорее не как общий тренд на преображение города, чтобы туристы могли любоваться современными культурными объектами, а вопреки всему. Средства на них зачастую находят владельцы ресторанов, кафе и магазинов, рядом с которыми они располагаются.

Далеко не всегда в этом случае статуи могут похвастаться качеством и мастерством исполнения – чаще это небольшие монументы с сомнительной художественной ценностью.

«Деньги есть, но вы держитесь»

Почему в городе, где есть свой старейший и крупнейший в России Институт живописи, скульптуры и архитектуры и куда съезжаются десятки молодых и талантливых архитекторов с разных уголков страны, идеи новых мастеров не получают должную поддержку городской власти? Почему скульптору для воплощения своей идеи приходится заручиться для этого поддержкой бизнес-структур? Потому что выделенные из бюджета средства на скульптуру, как бы абсурдно это ни звучало, в культурной столице слишком малы.

В бюджете города на 2017 год заложено свыше 19 млрд рублей на «культуру и кинематографию» - именно так эта графа расходов обозначена в главном финансовом документе Северной столицы. Это почти в два раза больше, чем на спорт, и в 13 раз больше, чем на охрану окружающей среды.

Деньги распределяются между несколькими структурами, большую часть из которых – 12 млрд рублей – получает комитет по культуре. Больше средств только у таких «гигантов», как комитет по транспорту, комитет по строительству и несколько других крупных ведомств.

Бюджеты комитетов, которые занимаются архитектурой, куда скромнее – 2,5 млн за 2017 год у комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и 932 тыс. рублей у комитета по градостроительству и архитектуре.

При более пристальном рассмотрении того, на какие цели тратятся «культурные» деньги из бюджета Петербурга, выясняется, что основная их часть идет на сохранение памятников культуры, ремонт различных сооружений, а также субсидии музеям, театрам, библиотекам и другим культурным учреждениям. Но среди этих действительно важных направлений не найти графы «создание новых культурных объектов».

Спортивные недоразумения

Крупные спортивные мероприятия всегда были стимулом для появления не только новых стадионов, но и культурных объектов. Таким толчком мог бы послужить предстоящий Чемпионат мира по футболу 2018 года, часть матчей которого продут в Петербурге. Это хороший способ не только преобразить город к приезду тысяч гостей со всей планеты, но и увековечить событие на долгие годы.

Прошедший этим летом Кубок конфедераций, который стал генеральной репетицией предстоящего мундиаля, повлиял на облик города незначительно – вагоны и карты метро с символикой, футбольные клумбы, да рекламные баннеры. До того, чтобы в честь крупного спортивного события в городе появилась хотя бы маленькая, но полноценная скульптура, дело не дошло – Петербург решил ограничиться «декоративными элементами» из пластика в виде мячей. Их установкой занимался комитет по благоустройству Смольного.

Всего в городе их было установлено 300 штук, но многие из них не простояли и дня – хрупкие скульптуры оказались слишком притягательными для вандалов и были моментально украдены или разрушены. Виновные, как это часто водится, остались непойманными.

«Бюрократический футбол»

Неизвестно, сделает ли город выводы к предстоящему ЧМ-2018 и что появится к этому празднику футбола в культурной столице – новые декоративные элементы или полноценные скульптуры. А идеи того, что могло бы украсить Петербург, уже поступают в Смольный.

По информации «Санкт-Петербург.ру», несколько проектов, как на футбольную тематику, так и на общеспортивную, городу представил президент фонда «Традиции и Новаторство» скульптор Нельсон Афиан, который уже имеет большой опыт работы в Северной столице. Проект его скульптуры «Олимпиада», изображающий бегунов в античном облике, был направлен в комитет по физической культуре и спорту, комитет по культуре, КГА, а также в Министерство спорта России.

Проект скульптуры «Олимпиада». Фото: из личного архива Нельсона Афиана

По словам Афиана, его проект получил высокую оценку со стороны всех комитетов и большую заинтересованность в его реализации, но до выделения каких-либо средств дело не дошло.

Между тем, в начале августа Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию местного самоуправления в Кирове, напомнил, что местные власти должны приветствовать инициативы жителей по благоустройству и не заниматься «бюрократическим футболом». Интересно, какой отклик заявление главы государства найдет у руководства культурной столицы России.

А пока остается неясным, по какой причине город, потративший миллиарды на строительство многострадальной «Зенит-арены», не изъявил желания, чтобы в память о крупнейшем чемпионате остались не только истории о перестилании газона, но и сооружения из мира искусства, которые переживут много поколений.