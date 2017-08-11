ТОП-6 звезд Instagram в Петербурге

Елена Шейдлина

@sheidlina / 3,1 млн подписчиков

За ее фотографиями следят подписчики со всего мира. Елена – модель, которая не следует моде, а создает собственные тенденции.

Сейчас девушке 23 года, но экспериментировать с образами и изучать навыки обработки фотографии она начала, когда ей исполнилось 15 лет. Из Саратова в Петербург Елена переехала к своему возлюбленному Евгению Шейдлину, который вскоре стал ее мужем.

Теперь Шейдлина – популярная модель, которая, по подсчетам СМИ, зарабатывает в месяц до пяти тыс. долларов. При этом девушка остается верна своим шокирующим, но все-таки милым образам.

Иван Растрепин

@ivanrastrepin / 229 тыс. подписчиков

Эту роскошную петербурженку зовут Иван. На самом деле он никакая не девушка, а модель-андрогин. Прославился Иван Растрепин не только своими фотоснимками, но и видеозаписями, которые в большом количестве можно встретить в его инстаграм-аккаунте.

На них Иван рассказывает о процедурах контурной пластики, уходу за волосами и просто иронизирует над собой и окружающими. Обилие ненормативной лексики сочетается с достаточно грамотной речью, которая выдает в эпатажной и вульгарной модели с увеличенными губами эрудированного парня.

При этом, как можно узнать из видео, Ивана раздражает, когда окружающие принимают его за транссексуала, которым он не является. «Я могу одеться, как захочу, но от этого не перестану быть парнем», - говорит Растрепин.

Елена Сажина

@helen_yes1 / 574 тыс. подписчиков

Визажист Елена Сажина – яркий пример того, как инстагарм молодой мамы из Петербурга может быть интересен и популярен. Ее близняшкам всего 10 месяцев, но они уже стали звездами интернета, благодаря активности их мамы, которая делает яркие фотографии и видеозаписи своих чад.

Снимки и видео Елена сопровождает рассказами о том, как она проводит время вместе со своими детьми, – ее подписчики знают, в каком часу встают малышки, что едят и какие звуки произносят.

В отличие от аналогичных инстагармов, снимки Елены действительно яркие и качественные, а видео не обделены юмором.

Дмитрий Ларин

@zloilarin / 627 тыс. подписчиков

Видеоблогер Дмитрий Ларин прославился на Youtube благодаря аналитике и критике в адрес других блогеров. Его инстаграм-аккаунт тоже популярен и будто бы создан, чтобы показать – Ларин в жизни такой же злой, как и на видео.

Под комментариями к фотографиям Дмитрий не стесняется в выражениях, чем и привлекает к своей нескромной персоне еще больше внимания. Его фолловеры – это как поклонники творчества, так и те люди, которые готовы сыпать оскорбления в его адрес под каждым новым постом. Тем не менее, инстаграм Ларина помогает ему продвигать новые видео на Youtube и зарабатывать еще больше.

Манижа Сангин

@manizha / 253 тыс. подписчиков

Эта российская певица живет на два города – Москву и Петербург. Манижа получила широкую известность после публикации коротких музыкальных видео в Instagram. Впрочем, до этого певица становилась финалисткой конкурса «Пять звезд» в Сочи и была замечена еще в нескольких крупных проектах.

Манижа исполняет музыку на стыке соул и этно. Сейчас в ее инстаграме можно увидеть не только отрывки выступлений певицы и презентации новых песен, но и то, как Манижа проводит свою жизнь в путешествиях.

Почти на каждой фотографии – прекрасная Манижа, которая олицетворяет образ хрупкой девушки с востока. Но эксперименты с имиджем – это тоже про нее.

Lora Zombie

@lorazombie / 185 тыс. подписчиков

Лора Зомби (Настоящее имя — Лариса Дашинцева) - петербуржская художница, концептуалист иллюстратор. Ей 28 лет, она выглядит ярко, создает такие же интересные картины и очень любит путешествовать по миру, откуда шлет своим подписчикам фото и видео.

Не забывает Лора делиться и своими работами, которые соседствуют с моментами из жизни художницы. Такой вот яркий синтез искусства и путешествий.