В Петербурге появятся новые легальные экскурсии по крышам

В Петербурге запустят две новые легальные экскурсии по крышам домов в историческом центре города, передает ТАСС слова представителя «Городского туристско-информационного бюро» Дарьи Щавелевой.

В Северной столице появятся смотровые площадки на улице Зодчего Росси и на пересечении Невского и Владимирского проспектов.

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«Планируется, что следующая крыша на улице Зодчего Росси откроется осенью. Вторая будет позже, пока сложно сказать, когда именно, скорее всего, это зимний сезон», — уточнила Щавелева.

Ранее стало известно, что в Петербурге открыли первую легальную экскурсию по крышам. Туристы и жители города могут попасть на крышу дома 1913 года постройки на Лиговском, 65. Ее отреставрировали, заделали дырки и сколы, а также проложили дорожки и огородили поручнями.