Меховые мантии в «Игре престолов» оказались сшитыми из ковриков IKEA

Мишель Клэптон, работающая художником по костюмам в сериале «Игра престолов», рассказала, что меховые накидки стражей ночного дозора сделаны из ковров компании IKEA, передает портал BuzzFeed.

В 2016 году Клэптон читала лекцию в Лос-Анджелесе, где и рассказала о накидках защитников Стены. Однако видео с выступления костюмера стало доступно только сейчас.

«Мы разрезали (ковры), а потом постригли их, затем добавили кожаные ремни», - поведала Клэптон. Она также добавила, что шкуры специально старались «состарить» и придавали им потрепанный вид. Для этого использовали окрашивание и наждачную бумагу.

Клэптон работала над проектом «Игра престолов» на протяжении первых пяти сезонов, частично в шестом и в полной мере в седьмом. За свою работу она удостоилась премии «Эмми» в 2012, 2014 и 2016 году.

Ранее хакеры украли сценарий новой серии «Игры престолов». Тогда киберпреступники также забрали несколько эпизодов «Футболистов» и «Комнаты 104». Хакеры пообещали опубликовать этот контент в ближайшее время.

На телеканале подтвердили, что, действительно, подверглись хакерской атаке, однако что именно было украдено — не уточнили.

Как стало известно ранее, Роскомнадзор меньше чем за сутки нашел 123 сайта, на которых в нарушение авторских прав выложена первая серия седьмого сезона сериала «Игра престолов», мировая премьера которой состоялась 13 июля.

Изначально предполагалось, что новый сезон «Игры престолов» выйдет уже в апреле 2017 года и будет состоять из десяти серий, однако премьеру перенесли на лето, а количество серий сократили до семи.