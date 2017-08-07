В Гатчине состоится фестиваль светового искусства

В ночь с субботы на воскресенье, с 12 по 13 августа, на территории парка Гатчинского музея-заповедника развернутся 20 световых инсталляций от конкурсантов из России и Литвы.

Кроме того, более 20 объектов внеконкурсной программы будут объединены конкурсной темой "Парк сновидений".

Центральное событие фестиваля пройдет над Белым озером - мультимедийный спектакль "Соната снов". Спектакль рождается из света, поэзии, музыки, снов и завершается фейерверком.

Впервые пройдет конкурс световых инсталляций «Лаборатория сновидений". Победителей определит экспертное жюри, приз зрительских симпатий получит победитель зрительского on-line голосования.

"Наша цель - превратить гостей из наблюдателей в участников происходящего. Перемещаясь по парковым дорожкам, вы сможете создать собственную 3D голограмму, спросить совета у желудя, посчитать овечек перед сном, услышать о чем говорит "Небесный рупор"", - сообщают организаторы фестиваля

Музей-заповедник Гатчина проводит "Ночь света" с 2013 года. Территория парка в ночное время открывается для посетителей, преображенная световыми инсталляциями, наполненная концертами и перформансами. Кульминацией «Ночи света» становятся мультимедийное шоу на фасаде Гатчинского Дворца, а также фейерверк с проекционным шоу над акваторией Белого озера.

«Ночь света» собирает каждый год около 10 тыс. человек.

Где: территория парка Гатчинского музея-заповедника

Когда: 12 августа в 21:00

Стоимость: 900 рублей.

Билет можно купить здесь.