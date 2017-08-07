Гребенщиков выступит на фестивале в саду Юсуповского дворца

Музыкант Борис Гребенщиков примет участие в Первом международном фестивале «Части света», который пройдет в среду, 9 сентября, в Петербурге, в саду дворца Юсуповых. Лидер группы «Аквариум» - арт-директор фестиваля.

«Части света» представят музыку разных стран сразу на двух сценах.

Концерты начнутся в среду, 9 сентября, в 15:00 и будут сопровождаться экзотической кухней, танцевальными мастер-классами, ярмарками и тому подобным.

Среди самых известных участников фестиваля: «Мгзавреби», Flook, Terakaft, Manu Delago, The Beat и Ranking Roger, «Ят-ха», Duo Mosalini-Grouet и другие группы.