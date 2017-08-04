Сын Виктора Цоя выпустил сингл с дебютного альбома

Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя представил песню "Шепот" со своего первого мини-альбома "Опора", передает РИА «Новости».

Пластинка Александра Цоя выйдет 3 сентября. Диск состоит из пяти треков. Музыкальный проект Александра Цоя называется "Ронин".

Отвечая на вопрос, в каком стиле будет записан первый альбом, Александр Цой ответил, что, вероятно, это будет рок. "Я не очень над этим задумывался. Я не записываю музыку для какой-либо определенной аудитории", - сказал он.

Как рассказал Цой музыка к "Шепоту" была написана больше 10 лет назад.

"В демонстрационных версиях некоторых песен вокал немного напоминал отцовский. Если я расслабляюсь, не слежу за собой, то в нижнем регистре получается похоже. Мне нужно было искать свою манеру", — отметил он.