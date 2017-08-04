Хакеры украли новую серию «Игры престолов»

Хакеры выложили в сеть четвертый эпизод седьмого сезона сериала «Игра престолов» за два дня до официальной премьеры, она должна была состояться в воскресенье, 6 августа.

Четвертая серия была размещена на сайте Reddit. Но из-за слишком большого количества посетителей ресурса посмотреть эпизод, перейдя по ссылке, не удается.

Ранее хакеры украли сценарий новой серии «Игры престолов». Тогдакиберпреступники также забрали несколько эпизодов «Футболистов» и «Комнаты 104». Хакеры пообещали опубликовать этот контент в ближайшее время.

На телеканале подтвердили, что, действительно, подверглись хакерской атаке, однако что именно было украдено — не уточнили.

Как стало известно ранее, Роскомнадзор меньше чем за сутки нашел 123 сайта, на которых в нарушение авторских прав выложена первая серия седьмого сезона сериала «Игра престолов», мировая премьера которой состоялась 13 июля.

Изначально предполагалось, что новый сезон «Игры престолов» выйдет уже в апреле 2017 года и будет состоять из десяти серий, однако премьеру перенесли на лето, а количество серий сократили до семи.