Алексей Учитель получит от Фонда кино 90 млн рублей на фильм «Цой»

Фонд кино выделит Алексею Учителю 90 миллионов рублей на создание фильма «Цой». Эти денежные средства он получит в безвозмездное пользование.

Ранее режиссер просил Фонда Кино выплатить ему 90 млн рублей — 30 млн Учитель обещал вернуть, а 60 млн хотел получить безвозмездно.

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При этом Учитель не будет устраивать кастинг актеров на роль Виктора Цоя. Он хочет обойтись документальными видеозаписями. Общий бюджет фильма режиссер оценил в 150 млн рублей.

Правительство вынесло постановление о создании Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино) в 1995 году. В 2009 году круг его задач был расширен.

Сейчас Фонд занимается финансовой поддержкой организаций, которые производят и осуществляют прокат, показ и продвижение российских фильмов, а также мастеров кино, аккумулированием денег для развития российской кинематографии, привлечением инвесторов.