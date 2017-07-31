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ЦПКиО им. Кирова отметит свое 85-летие

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© Фото: Visit Petersburg

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Праздник пройдет в музыкально-поэтическом формате.

Чрез три недели, 19 августа, Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова  (ЦПКиО им. Кирова) празднует свой 85 день рождения. Праздник пройдет в музыкально-поэтическом формате «Литература. Музыка. Парк».

В этот день в парке развернутся творческие пространства-гостиные: Поэтическая, Музыкальная, Литературная, Театральная и Шахматная.

Для тех, кто следит за книжными новинками и с нетерпением ждет их появления, в Литературной гостиной специальный гость писатель, актер и кинорежиссер Павел Санаев прочтет главы из своей еще неизданной книги «Хроники раздолбая 2», над которой он сейчас работает.

Музыкальная гостиная, которая по традиции расположится на Восточной поляне, станет местом встречи с лучшими исполнителями классической музыки, артистами оперы и балета. Меломанов порадуют выступления победительницы телевизионного проекта «Большая опера» на телеканале «Культура» Ксении Нестеренко и Международного оркестра "Таврический", (художественный руководитель и главный дирижер Михаил Голиков), в программе концерт Моцарта для 2-х фортепиано с оркестром, солисты: Анна Шелудько и Евгений Изотов - яркие мастера петербургской фортепианной школы. Талант и грация солистки Мариинского театра Юлии Махалиной, Народной артистки России и лауреата престижных премий, вряд ли оставит зрителей равнодушными.

Погрузиться в искрометный юмор и авантюрный мир романа Ильфа и Петрова «12 стульев» можно будет в Театральной гостиной, где роман прочитают в лицах.

В Киногостиной покажут шедевры отечественного кинематографа от редких старых лент до хорошо всем знакомых. Гостей вечера ждет встреча с кинокритиком, обозревателем программы «Вечерний Ургант», главным редактором журнала «Искусство кино» Антоном Долиным. Историк моды Мэган Виртанен расскажет о моде на экране Советского кино; о том, как она влияла на идеологию и стиль в Советском Союзе. Также ожидается знакомство с творчествомСергея Февралёва – художника-постановщика театра и кино, лауреата международных театральных фестивалей и обладателя таких кинопремий, как «Белый слон», «Золотой орёл», «Ника».

В Поэтической гостиной снова ждет смелых и самобытных авторов проект «Трибуна молодых поэтов» от партнера праздника телеканала «Санкт-Петербург», особое место в этом году отведено стихам, посвященным Елагину острову. Лучшие работы будут записаны для трансляции по радиосети парка.

Тех, кому близки логические поединки, - Шахматная гостиная приятно удивит сеансами одновременной игры юных дарований с многократным чемпионом СССР и Европы по шахматам Анатолием Карповым.

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