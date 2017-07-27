Питер в тренде: самые яркие флешмобы Северной столицы

«Санкт-Петерубрг.ру» собрал наши флешмоб-ответы заморским трендам.
Ice Bucket Challenge от «ВКонтакте»
Помните времена, когда люди разных возрастов по всему свету обливали себя ледяной водой и снимали это на видео? Флешмоб Ice Bucket Challenge прошел по планете в 2014 году. Тогда не удержался даже губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.
Но самое массовое обливание в Петербурге состоялось на площади у Казанского собора. Собрала всех компания «ВКонтакте», которая, как известно, базируется совсем рядом.
Флешмоб длился 20 минут. Как говорят очевидцы, после него остались лишь большие лужи.
Социальный Mannequin Challenge
В прошлом году в тренде был Mannequin Challenge – флешмоб, когда множество людей враз застывают в самых необычных позах, а человек с камерой снимает все это. На просторах интернета можно встретить тысячи самых разных «манекенов».
Пожалуй, самым резонансным подобным флешмобом в Петербурге стал тот, что прошел в декабре прошлого года в метро. Был он посвящен резкому подорожанию проезда до 45 рублей. Сейчас, когда у метро постоянно дежурит полиция, а самих пассажиров досконально проверяют, такое озорство выглядит даже несколько странно.
Кстати, в следующем году проезд может подорожать еще на пять рублей. Возможно, это вдохновит петербуржцев на новые видео.
«Патимейкер» от звезды Мариинки
Если в 2013 году в тредне был Harlem Shake, то еще недавно россияне танцевали на видео под песню «Патимейкер». Петербург не был бы культурной столицей, если бы не подошел к такому флешмобу максимально изыскано.
Массовые танцы на Дворцовой площади в декабре 2016 года организовал хореограф Мариинского театра Юрий Смекалов. Согласовал он это с комитетом по культуре, Эрмитажем, КГИОП и правоохранительными органами. Правда, по мнению комментаторов на Youtube, даже Pussy Riot на этом фоне кажутся более уместными. Но участники флешмоба и случайные прохожие остались довольны.
Балет в Пулково
Пару лет назад было модно устраивать танцы в тех местах, где обычно никто не пляшет. В ноябре 2014 года десятки посетителей аэропорта Пулково вдруг разбились на пары и исполнили танцевальный номер, а после выступления растворились в толпе.
Такое шоу устроил театр балета Бориса Эйфмана – артисты улетали на гастроли в Варшаву и решили перед отъездом сделать любимому городу танцевальный подарок.
В память о Цое
Но не все флешмобы Петербурга – это ответ на мировые тренды. Так, 21 июня этого года в день рождения Виктора Цоя десятки студентов проехали в метро с плакатами, на которых были написаны цитаты из его песен.
«Солнце мое, взгляни на меня», «Перемен требуют наши сердца», «Если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день», - девушек и парней с такими транспарантами можно было увидеть утром в метрополитене. Правда, организовали его не сами участники, а фестиваль STEREOLETO, который в этом году был посвящен Виктору Цою.