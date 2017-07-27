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Питер в тренде: самые яркие флешмобы Северной столицы

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© Фото: Женя Анисимова / sobaka.ru

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Массовое обливание водой, замирание в ужасе перед высокими ценами на проезд, массовые танцы в аэропорту и на Дворцовой. «Санкт-Петербург.ру» собрал самые яркие флешмобы Северной столицы последних лет.

«Санкт-Петерубрг.ру» собрал наши флешмоб-ответы заморским трендам.

Ice Bucket Challenge от «ВКонтакте»

 

Помните времена, когда люди разных возрастов по всему свету обливали себя ледяной водой и снимали это на видео? Флешмоб Ice Bucket Challenge прошел по планете в 2014 году. Тогда не удержался даже губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

Но самое массовое обливание в Петербурге состоялось на площади у Казанского собора. Собрала всех компания «ВКонтакте», которая, как известно, базируется совсем рядом.

Флешмоб длился 20 минут. Как говорят очевидцы, после него остались лишь большие лужи.

Социальный Mannequin Challenge

 

В прошлом году в тренде был Mannequin Challenge – флешмоб, когда множество людей враз застывают в самых необычных позах, а человек с камерой снимает все это. На просторах интернета можно встретить тысячи самых разных «манекенов».

Пожалуй, самым резонансным подобным флешмобом в Петербурге стал тот, что прошел в декабре прошлого года в метро. Был он посвящен резкому подорожанию проезда до 45 рублей. Сейчас, когда у метро постоянно дежурит полиция, а самих пассажиров досконально проверяют, такое озорство выглядит даже несколько странно.

Кстати, в следующем году проезд может подорожать еще на пять рублей. Возможно, это вдохновит петербуржцев на новые видео.

«Патимейкер» от звезды Мариинки

 

Если в 2013 году в тредне был Harlem Shake, то еще недавно россияне танцевали на видео под песню «Патимейкер». Петербург не был бы культурной столицей, если бы не подошел к такому флешмобу максимально изыскано.

Массовые танцы на Дворцовой площади в декабре 2016 года организовал хореограф Мариинского театра Юрий Смекалов. Согласовал он это с комитетом по культуре, Эрмитажем, КГИОП и правоохранительными органами. Правда, по мнению комментаторов на Youtube, даже Pussy Riot на этом фоне кажутся более уместными. Но участники флешмоба и случайные прохожие остались довольны.

Балет в Пулково

 

Пару лет назад было модно устраивать танцы в тех местах, где обычно никто не пляшет. В ноябре 2014 года десятки посетителей аэропорта Пулково вдруг разбились на пары и исполнили танцевальный номер, а после выступления растворились в толпе.

Такое шоу устроил театр балета Бориса Эйфмана – артисты улетали на гастроли в Варшаву и решили перед отъездом сделать любимому городу танцевальный подарок.

В память о Цое

 

Но не все флешмобы Петербурга – это ответ на мировые тренды. Так, 21 июня этого года в день рождения Виктора Цоя десятки студентов проехали в метро с плакатами, на которых были написаны цитаты из его песен.

«Солнце мое, взгляни на меня», «Перемен требуют наши сердца», «Если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день», - девушек и парней с такими транспарантами можно было увидеть утром в метрополитене. Правда, организовали его не сами участники, а фестиваль STEREOLETO, который в этом году был посвящен Виктору Цою.

Фото: Женя Анисимова  / sobaka.ru

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