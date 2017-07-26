Прохоров заработал один рубль на съемках фильма «О чем говорят мужчины»

‍Известный российский миллиардер Михаил Прохоров снялся в одном эпизоде третьей части кинопроекта "Квартета И" – «О чем говорят мужчины».

В фильме бизнесмен сыграл самого себя. За съемки ему заплатили гонорар в один рубль, сообщает РИА Новости со ссылкой на актера

Он рассказал, что Прохоров «сыграл в небольшом эпизоде, получил гонорар в один юбилейный рубль, выпущенный к чемпионату мира по футболу».

Съемки нового фильма завершились сегодня, 26 июля. Первая часть фильма вышла в 2010 году, а вторая через год.