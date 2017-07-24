Петербуржцев на трамвае увезут в Северную столицу 60-х

Музей транспорта предлагает жителям города на Неве и его гостям отправиться на трамвае «Стиляги XXI века» в Петербург 60-х годов.

Пассажирам трамвая о той эпохе расскажут музыканты. Отечественные и зарубежные хиты дополнят экскурсию по Ленинграду шестидесятых.

«Шестидесятые для Ленинграда – это новые станции метро, кардинальная перестройка мостов, Дворец спорта Юбилейный и много другое. Это программа «Время», с ее знаменитым «Время вперед». Это знаменитые хиты, многие из которых по-прежнему любимы и популярны. Это удивительные, необычные линии трамвая ЛМ-57, в которых застыла эпоха шестидесятых, застыли мечты о светлом и комфортном будущем в трудном и трудовом настоящем», - сообщают организаторы экскурсии.

Когда: 27 июля в 20 00

Где: отправление от улицы Большая Посадская, 24

Справки по телефону +79817073224 ,+7-981-795-37-46