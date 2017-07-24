«Оперу — всем» услышало 29 тыс. человек

Стало известно количество тех, кто посетили уличные спектакли в рамках фестиваля «Опера — всем» в Петербурге. По данным организаторов, оперные представления в сумме собрали 29 тыс. зрителей и слушателей – это абсолютный рекорд.

В этот раз фестиваль состоял из четырех постановок в самых красивых местах Петербурга. Как и в прошлые годы, оперы можно было посетить бесплатно.

Первой публика смогла услышать «Руслана и Людмилу» в Петропавловской крепости, позже «Риголетто» на улице Зодчего Росси, затем «Вольного стрелка» на Елагином острове и, наконец, «Кармен» в Царском Селе.

Первый фестиваль общедоступного оперного искусства на открытом воздухе прошел в Северной столице в июле 2012 года. Все последующие годы музыкальный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело и его арт-директор Виктор Высоцкий остаются незаменимыми.