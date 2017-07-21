Видео американской рок-группы Linkin Park на трек Talking To Myself, опубликованное на YouTube 20 июля, в настоящий момент собрало более 7,4 млн просмотров. Клип вышел в день смерти фронтмена группы Честера Беннингтона.
Выложенный в день смерти лидера Linkin Park клип собрал более 7,4 млн просмотров
© Фото: Carsten Windhorst / WENN.com / Vida Press
Честер Беннингтон покончил с собой накануне, 20 июля.
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