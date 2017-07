Выложенный в день смерти лидера Linkin Park клип собрал более 7,4 млн просмотров

Видео американской рок-группы Linkin Park на трек Talking To Myself, опубликованное на YouTube 20 июля, в настоящий момент собрало более 7,4 млн просмотров. Клип вышел в день смерти фронтмена группы Честера Беннингтона.

В ролике можно увидеть выступления Linkin Park, работу группы в звукозаписывающей студии и моменты из личной жизни музыкантов. Композиция Talking To Myself вошла в седьмой студийный альбом коллектива, One More Light, релиз которого состоялся 19 мая этого года.

Накануне, 20 июля, известие о смерти Бэнингтона сообщил таблоид TMZ. Многие фанаты рок-группы не хотели верить в это, ссылались на скандальность издания. Но позже информацию о гибели Бэнингтона подтвердили полицейские.

Честер покончил с собой. Сделал он это в день рождения своего близкого друга – вокалиста группы Soundgarden Криса Корнелла, который также покончил с собой 18 мая. Лидеру Linkin Park был 41 год. Подробнее о жизни музыканта можно узнать в специальном материале «Санкт-Петерубрг.ру»