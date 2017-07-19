На Елагином острове покажут оперу «Вольный стрелок»

В среду, 19 июля, в ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове перед Елагиноостровским дворцом будет показана опера известного немецкого композитора Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок». Представление состоится в рамках фестиваля «Опера всем».

Постановка этой оперы впишется в пространство Елагина острова благодаря романтическим и живописным картинам природы, на фоне которых развертывается действие оперы. Основными элементами декораций по задумке художника-постановщика оперы Юлии Гольцовой станут стилизованные элементы сельского усадебного быта – колесо мельницы, архитектурные фрагменты усадебного дома, деревья и цветы.

Режиссером-постановщиком оперы станет выпускник Петербургской консерватории Дмитрий Отяковский. Музыкальное руководство осуществит главный дирижер симфонического оркестра Тюрингской филармонии Оливер Ведер (Германия). Международный симфонический оркестр «Таврический». Камерный хор Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл»; руководитель - заслуженная артистка России Валентина Копылова-Панченко; хормейстер - Игорь Потоцкий. Хореографы - Сергей Нарышев и Рустэм Карсанов.

Главные партии исполнят ведущие солисты музыкальных театров России Петр Цеханович (Санкт-Петербургский театр «Зазеркалье»), Артем Мелихов (Мариинский театр), Ольга Черемных, Микаэла Ди Каталано (Германия).

Начало в 19:00. Вход свободный.

Фестиваль «Опера всем» завершится 22 июля в Царском селе. На Парадном плацу Екатерининского дворца в 17:00 прозвучит опера Жоржа Бизе «Кармен» - одно из самых популярных оперных произведений в мире.