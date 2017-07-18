Первую серию нового сезона «Игры престолов» посмотрели 10 млн человек

Первую серию нового сезона «Игры престолов» уже успело посмотреть рекордное число зрителей, сообщает Deadline.

В настоящий момент ее уже успело посмотреть 10,1 млн зрителей, побив таким образом предыдущий рекорд «Игры престолов», когда заключительная серия шестого сезона собрала у телеэкранов 8,8 млн телезрителей.

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При этом количество тех, кто посмотрели премьерную серию седьмого сезона, увеличилось на 27% по сравнению с началом шестого сезона в апреле 2016 года.

Ранее стало ивзестно, что онлайн-сервис канала HBO упал во время премьеры нового сезона сериала «Игра престолов».

Как стало известно накануне, 17 июля, Роскомнадзор меньше чем за сутки нашел 123 сайта, на которых в нарушение авторских прав выложена первая серия седьмого сезона сериала «Игра престолов», мировая премьера которой состоялась 13 июля.

Изначально предполагалось, что новый сезон «Игры престолов» выйдет уже в апреле 2017 года и будет состоять из десяти серий, однако премьеру перенесли на лето, а количество серий сократили до семи.