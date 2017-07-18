В Петербурге на крыше покажут современное немецкое кино

Кинотеатр Roof Cinema и Гете-институт в Петербурге проведет традиционный летний проект: на крыше MOD Roof пройдут показы немецких картин на языке оригинала с русскими субтитрами.

Расписание показов:

25.07 "Я и Камински" (2015) - Молодой журналист Себастьян Зольнер пишет статью о художнике Мануэле Камински. Зольнер надеется на скорую смерть Камински, чтобы заработать денег на своей статье.

26.07 "На ровном месте" (2016) - Триллер о главном подозреваемом в лучших традициях Хичкока

27.07 Стефан Цвейг: Прощание с Европой (2016) - Кинороман о последних годах великого писателя

Перед показами фильмов кинокритик Ксения Реутова проведет небольшие вступительные лекции.

На крыше есть навес от дождя, теплые пледы, ретро-лампочки под потолком — все, чтобы вечер стал по-настоящему особенным. Количество мест строго ограничено — билеты лучше приобретать заранее на сайте проекта.

Более полная информация во встрече «ВКонтакте».