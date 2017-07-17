Букмекеры увеличили вероятность появление Джеймс Бонда-женщины

Ведущие букмекерские компании Великобритании снизили ставки на исполнение роли Джеймса Бонда женщиной, сообщает агентство Рейтер.

Такие перемены могут быть связаны с сообщениями о культовом сериале «Доктор Кто», главная роль в котором в новом сезоне впервые досталась женщине – 35-летней Джоди Уиттакер.

В настоящий момент букмекерская компания William Hill снизила котировки на вероятность появления агента 007 в женском образе с 20/1 до 12/1, а фирма Ladbrokes с 12/1 до 10/1. Фавориткой считается актриса Джиллиан Андерсон, широко известная по участию в сериале «Секретные материалы».

О приключениях Джеймса Бонда с 1962 года снято 26 фильмов. Роли спецагента за это время исполняли семь актеров.