В США состоялась премьера седьмого сезона «Игры престолов»

Премьера седьмого сезона популярного сериала «Игра престолов» состоялась в концертном зале Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, передает Telegraph.

На красной дорожке во время премьеры были замечены Кит Харингтон, Софи Тернер, Николай Костер-Вальдау, Мэйси Уильямс, Гвендолин Кристи, Роуз Лесли и Айзек Хемпстед-Райт.

Ранее сообщалось, что создатели сериала «Игра престолов» снимали фейковые сцены, чтобы запутать папарацци.

Показ первой серии седьмого сезона «Игра престолов» в России пройдет в ночь на 18 июля на одной из станций московского метрополитена.

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Изначально предполагалось, что новый сезон «Игры престолов» выйдет уже в апреле 2017 года и будет состоять из десяти серий, однако премьеру перенесли на лето, а количество серий сократили до семи.