В честь 125-летия со дня рождения Владимира Маяковского 15 июля в Петербурге пройдет «Маяковский - Fest». Праздник начнется в 14:00 в Книжном дворике петербургской библиотеки, носящей его имя - Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского.

Гостей фестиваля ожидают театральные постановки, мастер-классы, встречи с литераторами, программа «Музыкальный мир Владимира Маяковского», а также конкурс «Открытый микрофон». На нем все желающие смогут прочесть свои стихи.

Кульминацией фестиваля станет презентация альбома-календаря «Маяковский: Айсберг у берегов Невы, Стикса и иных океанов», выпущенного библиотекой ко дню рождения великого поэта. В альбом-календарь вошли стихи, письма, мемуары и дневники Владимира Маяковского, а также плакаты и фотографии первых лет советской власти.