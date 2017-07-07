В День семьи, любви и верности билеты в Театр комедии будут стоять дешевле

В субботу, 8 июля, в День семьи, любви и верности, Bileter (ДТЗК) и Театр комедии им. Н.П. Акимова проводят совместную акцию для того, чтобы сделать представления доступными для всей семьи.

Акция называется «В театр всей семьей». Любой билет на спектакли театра, которые пройдут в июле и августе этого года, обойдется 500 рублей. Акция продлится только 8 июля с 00:00 до 23:59.

Информацию о спектаклях, которые участвуют в акциях, а также ее условиях можно уточнить в театральных кассах ДТЗК и на портале Bileter.ru.