Бесплатный фестиваль «Опера всем» откроет «Руслан и Людмила» в Петропавловке

С 12 по 22 июля в Петербурге уже в шестой раз пройдет международный фестиваль «Опера - всем», который совершенно бесплатно представит горожанам и гостям Северной столицы четыре шедевра оперной классики.

Как прежде, фестиваль начнется 12 июля - в День святых Апостолов Петра и Павла на Соборной площади Петропавловской крепости. В этот день в 19:00 под музыкальным руководством художественного руководителя «Опера - всем» дирижера Фабио Мастранджело будет исполнен шедевр Михаила Глинки «Руслан и Людмила».

В этом году фестиваль вновь пройдет в самых неожиданных местах. Так, в театральный зал превратится улица Зодчего Росси - 15 июля в 17:00 там покажут одну из ярчайших опер Джузеппе Верди «Риголетто».

На Елагином острове 19 июля в 19:0 зрители увидят оперу немецкого композитора Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок». А 22 июля на Парадном плацу Екатерининского дворца в Царском Селе будет сыгран шедевр Бизе «Кармен». Начало в 17.00.

Вход на фестиваль оперы будет свободным.