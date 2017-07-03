Шнуров снимется в комедии про похудение

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров снимется в лирической комедии «Я худею», сообщает РИА Новости.

Режиссером фильма стал Алексей Нужный. Кроме Шнурова в комедии также сыграют Александра Бортич, Ирина Горбачева, Евгений Кулик и Роман Курцын. Создатели фильма рассказали, что это будет картина о тех трудностях, через которые проходит человек, который решил похудеть, и о том, что счастье — не в кубиках пресса.

По сюжету, Шнуров сыграет отца главной героини (ее будет играть Александра Бортич), который раньше был лихим парнем, но стал серьезным предпринимателем. По сюжету, у Ани две любви – еда и красавец-спортсмен Женя (Роман Курцын). Бойфренд бросает героиню из-за ее веса. Аня начинает активно худеть - на помощь ей приходит одержимый здоровым образом жизни толстяк Коля (Евгений Кулик).

Съемки планируют закончить к осени, а выход фильма намечен на 2018 год.

Сергей шнуров снялся в 29 фильмах и сериалах, среди которых «День выборов», «Хардкор» и «Дневной дозор».