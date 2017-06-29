В Петербурге стартовал фестиваль современного танца OPEN LOOK (ФОТО)

XIX Международный фестиваль современного танца OPEN LOOK открылся в Петербурге в четверг, 29 июня. Он стартвоал с променад-спектакля по мостам, паркам и набережным города.

В танцевальной прогулке приняли участие и профессиональные артисты, и случайные прохожие, передает газета Metro.

Фото: lunartanz, openlookfestival / instagram.com

Танцевальная толпа двигалась от Новой сцены Александринского театра через Аничков мост, Голицын-лофт, по Набережной реки Фонтанки, через Летний сад, Троицкий мост к Александровскому саду. Шествие завершилось у театра "Балтийский дом".

Променад-спектакль поставил швейцарский хореограф Фуфуа д’Иммобилите.

Танцевальная прогулка проходила под звуки электронной шарманки.

В афише фестиваля спектакли трупп из Бельгии, Венгрии, Израиля, Испании, Нидерландов, Финляндии, Франции, Швейцарии. Завершится фестиваль 9 июля.

Кроме того, фестивальный десант OPEN LOOK со 2 по 5 июля впервые побывает в Москве. На сцене Центра имени Всеволода Мейерхольда будет представлена Swiss-программа спектаклей совместно со Швейцарским советом по культуре Про Гельвеция.