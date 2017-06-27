«ВКонтакте» назвал хедлайнеров третьего VK Fest в Петербурге

Стали известны хедлайнеры третьего фестиваля «ВКонтакте», который состоится 15 и 16 июля в Парке 300-летия Петербурга.

На двух сценах выступят порядка 40 артистов. «Мумий Тролль», Елена Темникова, «Звери», Manizha, Светлана Лобода, Дельфин, Нейромонах Феофан выступят 15 июля.

Би-2, GUF, Noize MC, Каста и The Hatters порадуют гостей фестиваля 16 июля.

Звездами сцены Радио Рекорд станут австралийцы Pendulum и голландцы Yellow Claw. Среди участвующих блогеров — Сергей Дружко, Николай Соболев, Анна Седокова, также приглашены представители популярных сообществ MDK, IGM, Лентач и Подслушано.

В парке будут располагаться 19 тематических зон — от компьютерных игр, косплея и экстрами до инноваций и лектория. В фестивале примут участие Эрмитаж, Русский музей и Исаакиевский собор. Пройдут конкурсы от телеканалов ТНТ и "Матч ТВ", Comedy Club, Sony PlayStation, Blizzard, Warner, Epic, Bandai Namco, РФПЛ, Love Radio, Radio Energy

В 2016 году VK fest посетило 70 тыс. человек.