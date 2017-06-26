Первой книге о Гарри Поттере исполнилось 20 лет

Первой книге британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Потере в понедельник, 26 июня, исполняется 20 лет. В этот день в 1997 году лондонское издательство Bloomsbury выпустило ее книгу «Гарри Поттер и философский камень».

Сейчас в мире продано более 450 млн экземпляров всех семи частей эпопеи о мире волшебников.

Восемь экранизаций книг о Гарри Потере заработали около $7,7 млрд в мировом прокате. Кроме того, был выпущен спин-офф «Фантастические твари и где они обитают» и спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Создатели Facebook специально к юбилею волшебной сказки запустили «пасхалки» для фанатов. Так, например, если в комментариях написать название одного из факультетов Хогвартса на английском, надпись поменяет цвет. Слизерин отмечается зеленым, Когтевран – синим, Гриффиндор – красным, как и имя Гари Поттера.