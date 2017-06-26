В Петергофе после реставрации откроют "Покои Воронцовой"

В Большом Меншиковском дворце после реставрации откроют комплекс помещений первого этажа, который именуют «Воронцовская половина» или «Покои Воронцовой». Торжественная церемония состоится в четверг, 29 июня, сообщают в Министерстве культуры.

После реставрации зал Дианы, Опочивальню Воронцовой и Золотой кабинет устали украшать предметы мебели и декоративно-прикладного искусства XVIII-XIX веков. Кроме того, в кабинете герцога Г.Г. Мекленбург-Стрелицкого воссоздана обстановка конца XIX – начала XX века.

Эти покои были построены в 1758-1759 годах и предназначались для фаворитки великого князя Петра Федоровича, фрейлины Елизаветы Воронцовой. В 1749 году они были определена во фрейлины к великой княгине Екатерине Алексеевне и вскоре обратила на себя внимание великого князя, став его верной единомышленницей.

В конце XIX века бывшие фрейлинские покои были обустроены под жилую половину семьи последних владельцев дворца - герцога Георга Георгиевича Мекленбург-Стрелицкого.