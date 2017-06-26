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Музей «Разночинный Петербург» отметит День Достоевского квестами

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© Фото: "Бумага"

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Празднования состоятся 29 июня и 1 июля.

Мемориальный музей «Разночинный Петербург»  29 июня и 1 мюля проведет празднования Дня Достоевского, который ежегодно отмечают в России.

Четверг, 29 июня, 17:00:

Презентация праздничной программы музея и открытие выставки фотохудожницы Анны Соколовой (Гавр) «Федор Михайлович меняет профессию».

Адрес: Стремянная улица, 18.

Суббота, 1 июля,

Выставки:

  • «Помню я Петрашевского дело» - Пионерская площадь
  • «Федор Михайлович меняет профессию» - отель «CronwellInn Стремянная» Стремянная улица, 18
  • «Петербургские трущобы» - Большой Казачий переулок, 7
  • «Радости маленького человека» - Большой Казачий переулок, 7

Экскурсии:

  • 12.50 и 14.30 Пешеходная экскурсия «Время назад: от Кузнечного переулка к Семеновскому плацу». Сбор группы у памятника Ф.М. Достоевскому на Большой Московской улице
  • 12:00-16:00 Экскурсии в залах музея

Квесты:

14.00-18.00 Музей подготовил несколько маршрутов, позволяющих заглянуть за фасады петербургских домов и ближе познакомиться с жизнью дворов и подъездов. Успешно прошедшие маршрут и отыскавшие все «загадки» получают призы на финишной точке – в музее «Разночинный Петербург».
Стартовые точки:

  • Библиотека им. В.В. Маяковского (набережная реки Фонтанки, 46,)
  • Библиотека им. М.Ю. Лермонтова (Литейный проспект, 19)
  • Детская библиотека им А.С. Пушкина (Большая Морская улица, 33)
  • Памятник Ф.М. Достоевскому на Большой Московской улице.

Представления и мистификации (во дворе музея):

  • 14:15, 15:45, 17:30 «Радости и горести маленького человека» - представление театра «Алые паруса» при участии всех заинтересованных лиц
  • Интерактивная инсталляция «Литературная кухня»
  • Перфоманс «Игорный дом»
  • Мастер-класс художника А. Сафрыгина

На уличные мероприятия вход свободный. Билет в музей – 150 руб.

День Достоевского отмечается в России ежегодно в первую субботу июля. В 2017 году праздник приходится на 1 июля.

Впервые торжественные мероприятия прошли в Петербурге в 2010 году. Организаторами праздника выступили поклонники творчества русского классика. Датой послужили первые слова из его романа «Преступление и наказание».

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