Музей «Разночинный Петербург» отметит День Достоевского квестами

Мемориальный музей «Разночинный Петербург» 29 июня и 1 мюля проведет празднования Дня Достоевского, который ежегодно отмечают в России.
Четверг, 29 июня, 17:00:
Презентация праздничной программы музея и открытие выставки фотохудожницы Анны Соколовой (Гавр) «Федор Михайлович меняет профессию».
Адрес: Стремянная улица, 18.
Суббота, 1 июля,
Выставки:
- «Помню я Петрашевского дело» - Пионерская площадь
- «Федор Михайлович меняет профессию» - отель «CronwellInn Стремянная» Стремянная улица, 18
- «Петербургские трущобы» - Большой Казачий переулок, 7
- «Радости маленького человека» - Большой Казачий переулок, 7
Экскурсии:
- 12.50 и 14.30 Пешеходная экскурсия «Время назад: от Кузнечного переулка к Семеновскому плацу». Сбор группы у памятника Ф.М. Достоевскому на Большой Московской улице
- 12:00-16:00 Экскурсии в залах музея
Квесты:
14.00-18.00 Музей подготовил несколько маршрутов, позволяющих заглянуть за фасады петербургских домов и ближе познакомиться с жизнью дворов и подъездов. Успешно прошедшие маршрут и отыскавшие все «загадки» получают призы на финишной точке – в музее «Разночинный Петербург».
Стартовые точки:
- Библиотека им. В.В. Маяковского (набережная реки Фонтанки, 46,)
- Библиотека им. М.Ю. Лермонтова (Литейный проспект, 19)
- Детская библиотека им А.С. Пушкина (Большая Морская улица, 33)
- Памятник Ф.М. Достоевскому на Большой Московской улице.
Представления и мистификации (во дворе музея):
- 14:15, 15:45, 17:30 «Радости и горести маленького человека» - представление театра «Алые паруса» при участии всех заинтересованных лиц
- Интерактивная инсталляция «Литературная кухня»
- Перфоманс «Игорный дом»
- Мастер-класс художника А. Сафрыгина
На уличные мероприятия вход свободный. Билет в музей – 150 руб.
День Достоевского отмечается в России ежегодно в первую субботу июля. В 2017 году праздник приходится на 1 июля.
Впервые торжественные мероприятия прошли в Петербурге в 2010 году. Организаторами праздника выступили поклонники творчества русского классика. Датой послужили первые слова из его романа «Преступление и наказание».