Музей «Разночинный Петербург» отметит День Достоевского квестами

Мемориальный музей «Разночинный Петербург» 29 июня и 1 мюля проведет празднования Дня Достоевского, который ежегодно отмечают в России.

Четверг, 29 июня, 17:00:



Презентация праздничной программы музея и открытие выставки фотохудожницы Анны Соколовой (Гавр) «Федор Михайлович меняет профессию».



Адрес: Стремянная улица, 18.



Суббота, 1 июля,



Выставки:

«Помню я Петрашевского дело» - Пионерская площадь

«Федор Михайлович меняет профессию» - отель «CronwellInn Стремянная» Стремянная улица, 18

«Петербургские трущобы» - Большой Казачий переулок, 7

«Радости маленького человека» - Большой Казачий переулок, 7

Экскурсии:

12.50 и 14.30 Пешеходная экскурсия «Время назад: от Кузнечного переулка к Семеновскому плацу». Сбор группы у памятника Ф.М. Достоевскому на Большой Московской улице

12:00-16:00 Экскурсии в залах музея

Квесты:

14.00-18.00 Музей подготовил несколько маршрутов, позволяющих заглянуть за фасады петербургских домов и ближе познакомиться с жизнью дворов и подъездов. Успешно прошедшие маршрут и отыскавшие все «загадки» получают призы на финишной точке – в музее «Разночинный Петербург».

Стартовые точки:

Библиотека им. В.В. Маяковского (набережная реки Фонтанки, 46,)

Библиотека им. М.Ю. Лермонтова (Литейный проспект, 19)

Детская библиотека им А.С. Пушкина (Большая Морская улица, 33)

Памятник Ф.М. Достоевскому на Большой Московской улице.

Представления и мистификации (во дворе музея):

14:15, 15:45, 17:30 «Радости и горести маленького человека» - представление театра «Алые паруса» при участии всех заинтересованных лиц

Интерактивная инсталляция «Литературная кухня»

Перфоманс «Игорный дом»

Мастер-класс художника А. Сафрыгина

На уличные мероприятия вход свободный. Билет в музей – 150 руб.

День Достоевского отмечается в России ежегодно в первую субботу июля. В 2017 году праздник приходится на 1 июля.

Впервые торжественные мероприятия прошли в Петербурге в 2010 году. Организаторами праздника выступили поклонники творчества русского классика. Датой послужили первые слова из его романа «Преступление и наказание».