Создатели сериала «Шерлок» напишут сценарий о графе Дракуле

Создатели популярного британского «Шерлока» займутся сериалом о Дракуле, сообщает Variety.

Сценарий будут создавать Марк Гейтисс и Стивен Моффат, а продюсированием займется компания Сью Верчью Hartswood Films. Все они работали над адаптацией книг о великом сыщике.

«Шерлок» - мини-сериал с эпизодами по 90 минут. Такой же формат будет у «Дракулы».

В настоящий момент нет новостей и о кастинге. Кроме того, нет ифномрации о том, в какую эпоху будут разворачиваться события в «Дракуле» (в «Шерлоке» действие происходили в современном Лондоне).

О Дракуле снято более 200 кинокартин. По количеству снятых фильмов этот сюжет уступает только фильмам о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона.