Петербуржцы выстроились в километровую очередь за автографом вокалиста Rammstain (ФОТО)

Фронтмен немецкой группы Rammstain Тиль Линдеманн во вторник, 30 июня, провел автограф-сессию в Парке культуры и чтения на Невском проспекте.

Музыкант презентовал сборник своих стихов «В тихой ночи. Лирика». Каждому пришедшему с этой книгой был обещан автограф.

Автограф-сессия началась в 17:00, но желающие получить автограф Линдеманна стали собираться на Невском уже в полдень. К 15:00 на проспекте наблюдалась очередь из нескольких сотен человек.

Фото: luuuda64377 / instagram.com

В сборник Тилля Линдеманна вошли ранее не опубликованные стихотворения. Стихи опубликованы на немецком и русском языках.

Фото: darian612, michael_draw / instagram.com