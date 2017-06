Виолончелисты сыграют рок-хиты в Анненкирхе

Атмосферное пространство некогда сгоревшей кирхи станет сценой для выступления петербургского коллектива The Cello Quartet и американского виолончелиста Яна Максина.



Для концерта в Анненкирхе музыканты подготовили новую программу под названием «От классики до рок-хитов».

На сцене прозвучат классические произведения великих композиторов от Иоганна Себастьяна Баха до Равеля и каверы на легендарные рок-хиты культовых исполнителей, таких как: ACDC, Deep Purple, Apocalyptica, Rolling Stones, Nirvana, The Beatles, Pink Floyd и многие другие, не останутся без внимания и самые популярные саундтреки к фильмам.



The Cello Quartet - это виртуозные виолончелисты с большим послужным списком наград и побед на международных конкурсах, которые мастерски владеют самыми различными музыкальными стилями, успешно добиваясь нового и уникального звучания инструмента на каждом своем выступлении. Художественный руководитель The Cello Quartet - Илья Елинсон

Фото: организаторы концерта

Ян Максин - виолончелист и композитор из США, но родом из Санкт-Петербурга, его имя широко известно любителям музыки и в Америке, и в Европе.

За свою творческую карьеру он уже успел выступить с Андреа Бочелли, Стингом, Барри Гиббом, Бич Бойз, Глорией Эстефан, Снупп Доггом и выпустил 4 сольных альбома.

Когда: 24 июня в 20:00

Где: Анненкирхе - улица Кирочная, 8в

Вход за пожертвование