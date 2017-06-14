На петербургской крыше покажут моноспектакль «ПОНТЫ МИМО»

Моноспектакль солиста Cirque du Soleil Андрея Кислицина пройдет 28 июня на крыше пятиэтажного здания с панорамным видом на Петроградскую сторону и Ботанический сад в рамках программы "Театр на крыше" от команды Roof Cinema.

«ПОНТЫ МИМО» это шоу-провокация, балансировка на грани юмора и драмы, сатиры и гротеска, клоунады и физического театра, пантомимы и стендапа. Эксцентричная и трогательная постановка с блестящими репризами, виртуозной пластикой и потрясающей музыкой. Уникальный моно-спектакль, рассказанный языком пантомимы, о путешествиях, людях и комических ситуациях, которые случились с Андреем и его героями.

"Гастрольный график Андрея плотно расписан, его ждут во Франции, Италии, Испании, Турции, а также в других странах и континентах. Увидеть его шоу на крыше Петербурга большая удача и событие для взыскательной местной публики", - сообщают организаторы спектакля.



Количество мест на крыше строго ограничено! Билеты можно приобрести на сайте.



Начало в 20:00

Категория 12+