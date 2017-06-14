Мединский пообещал наказывать за мат в произведениях искусства

Министерство культуры России будет наказывать подведомственные учреждения за использование ненормативной лексики в произведениях искусства, заявил глава министерства Владимир Мединский.

«Отдельные театральные учреждения у нас продолжают нарушать этот закон. Могу пообещать, что мы этого далее терпеть не будем», — заявил он.

Мединский также сообщил, что ему очень жаль тех творцов, которые в «великом русском языке не могут найти иных способов самовыражения», кроме ненормативных высказываний.

Министр заявил, что выступает категорически против пересмотра закона о запрете мата в произведениях искусства от 2014 года. Он предусматривает наказание в виде штрафа за использование нецензурной лексики при публичном исполнении произведений литературы и искусства, народного творчества в театральных постановках, на концертах и других зрелищно-развлекательных мероприятиях, в СМИ и при показе фильмов в кинотеатрах.