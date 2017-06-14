  • 15 Июнь 2017
USD 15.06.2017 57.0303 +0.1207
USD ММВБ 23:16 57.00650  
EUR 15.06.2017 63.9481 +0.1752
EUR ММВБ 23:16 63.8850  
Нефть($) 14.06.2017 47.04 2.67
Нефть(p) 14.06.2017 2682.71 +157.63

Гран-при "Кинотавра" достался фильму "Аритмия" Бориса Хлебникова

Автор:


© Фото: "Марс Медиа Энтертейнмент"

Темы дня

Главную женскую роль сыграла звезда Instagram Ирина Горбачева.

Гран-при Открытого российского кинофестиваля получил фильм режиссера  Бориса Хлебникова "Аритмия". Эта же картина получила приз зрительских симпатий, сообщают РИА Новости.

Сыгравший в нем главную роль Александр Яценко стал лучшим актером. Его герой Олег - талантливый врач, работает на "скорой". Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печется только о статистике и правилах.

Главную женскую роль сыграла звезда Instagram - актриса Ирина Горбачева. Фильм выйдет в российский прокат в сентябре.

Кинофестиваль проходил с 7 по 14 июня. В конкурсную программу вошли 14 фильмов, в том числе, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Три сестры" Юрия Грымова и другие.

Председателем жюри конкурса был народный артист РФ Евгений Миронов, а жюри программы «Кинотавр. Короткий метр» возглавлял Сергей Мокрицкий.

Вне конкурса были продемонстрированы фильмы «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, который уже удостоился пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    Лучшее в Петербурге

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

    На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.06.17
    Типы и особенности противопожарных металлических дверей
    14.06.17
    История полного восстановления при мышечной дистрофии
    13.06.17
    Квадроциклы напрокат
    08.06.17
    Как цветы влияют на человека?
    06.06.17
    Открытие центра садовых тракторов в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Онлайн-сервис DocDoc по поиску и записи к врачам в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Выгодная покупка сантехники в интернет-магазине Перфекто
    31.05.17
    Матрасы Perrino Active

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm