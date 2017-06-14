Гран-при "Кинотавра" достался фильму "Аритмия" Бориса Хлебникова

Гран-при Открытого российского кинофестиваля получил фильм режиссера Бориса Хлебникова "Аритмия". Эта же картина получила приз зрительских симпатий, сообщают РИА Новости.

Сыгравший в нем главную роль Александр Яценко стал лучшим актером. Его герой Олег - талантливый врач, работает на "скорой". Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печется только о статистике и правилах.

Главную женскую роль сыграла звезда Instagram - актриса Ирина Горбачева. Фильм выйдет в российский прокат в сентябре.

Кинофестиваль проходил с 7 по 14 июня. В конкурсную программу вошли 14 фильмов, в том числе, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Три сестры" Юрия Грымова и другие.

Председателем жюри конкурса был народный артист РФ Евгений Миронов, а жюри программы «Кинотавр. Короткий метр» возглавлял Сергей Мокрицкий.

Вне конкурса были продемонстрированы фильмы «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, который уже удостоился пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.