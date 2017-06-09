В Шереметьевском дворце откроется выставка к юбилею Эдиты Пьехи

Лучшее в Петербурге

День России в Петербурге: фестивали цветов, красок и военной техники

Увидеть самые красивые цветы, познакомиться с новыми экстремальными видами спорта, пройти квест на знание истории страны – все это и многие другое можно сделать в предстоящие праздничные выходные вместе с афишей «Санкт-Петербург.ру».

Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

Куда сходить в Петербурге в июне

«Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».