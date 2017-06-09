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В Шереметьевском дворце откроется выставка к юбилею Эдиты Пьехи

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© Фото: Ведомости

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В этом году певице исполнится 80 лет.

В Шереметьевском дворце в Петербурге откроют выставку к юбилею певицы Эдиты Пьехи «Я родилась дважды», сообщают в музее музыки.

Посетителям покажут коллекцию концертных костюмов артистки. Также зрители увидят личные фотографий Эдиты Пьехи.

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Выставка продлится с 24 июня по 6 августа. Стоимость билетов от 70 рублей до 300 рублей. Время работы музея – с 11:00 до 19:00. В среду музей работает до 21:00.

Юбилей певица отпразднует 31 июля. Ей исполнится 80 лет. Эдита Станиславовна – заслуженная артистка СССР.

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