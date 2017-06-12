"Страна любви" откроется вам на Васильевском острове

Петербургская премьера поэтического моно-спектакля Марка Гейликмана "Страна Любви" состоится 14 июня в Музее современного искусства "ЭРАРТА" на Васильевском острове. В культурную столицу России постановка плавно переместилась из Москвы, где весной автор уже отшлифовал ее во время серии аншлаговых выступлений. Пора белых ночей, пожалуй, самое подходящее время для разговора на бесконечно противоречивую тему Любви, которую скептики называют добровольным рабством, а люди романтически настроенные — смыслом жизни.

За Любовь поднимают бокалы, дерутся на дуэлях, восходят на эшафот и отправляются за семь морей. За нее и во имя нее совершают все, что мыслимо и немыслимо. Любовь разнопланова и, скорее всего, однозначно четкого определения не имеет. И в этом — один из ее восхитительных секретов.

КОРР: Я как-то услышал от пилотов, что в любви как в воздушном бою — всегда есть ведущий и ведомый. Очень странное и какое-то «приземленное», утилитарное определение.

МАРК ГЕЙЛИКМАН: Поскольку Любовь — это такое чувство, которое проникает всюду и которым пропитано или насыщено, если хотите, все вокруг, и в этом мире только она - подлинная любовь - понуждает человека преобразовывать себя и окружающих и стремиться к небывалому - к окончательной земной гармонии, то ничего необычного в этом нет. А проблема любви очень тесно связана с проблемой власти. Любовь (или нелюбовь), в поэтическом смысле, это некая среда, атмосфера, в которой развивается (или — чахнет) общество. Любой руководитель должен испытывать по-настоящему сердечные чувства к тем, кто ему доверился.

И, конечно, если такой человек постоянно работает с собой, преобразовывает себя, рискует собой, ставя себя на карту, да еще и добродетелен, обладает “устойчивой личной структурой”, то есть искренне тратит себя ради людей, то он способен заложить прочную основу, фундамент для создания по-настоящему счастливого, гармонично развивающегося общества. Это как в семейной жизни, где вы берете на себя лидерство. Если вы любите свою жену, своих детей, оберегаете их, творчески развиваете свой совместный опыт, то и жизнь ваша будет счастливой (если оставить в стороне, не дай бог, болезни и внезапные напасти). Потому что вы своим нежным, спокойным, твердым, авторитетным и преданным поведением меняете мир вокруг себя в лучшую сторону - то есть используете свою маленькую власть только для любви.

Безусловно, огромную роль играет человеческая способность к утверждению добра. Различными способами, но обязательно его утверждающая. В разных странах, которые порою кажутся нам дошедшими до степени сделанности (хотя, конечно, это не так), в определенные периоды к власти приходили именно такие люди.

В любом случае кто-то получает власть. И очень важно, чтобы «человеческие» качества были этому руководителю, «вожаку» присущи. И чтобы следование им стало главным его занятием, не смотря на все политические лозунги, интриги и столкновения кланов. Главное, чтобы сохранялось вот это отношение человеческое. Как ты относишься к близким, к тем, кого любишь, так же и ко всем остальным относись. Верно, без подлости, без шарлатанства, без желания себе что-то поиметь или присвоить, «прихватить», выставляя на свету себя воплощенной святостью. И тратить себя на людей надо на столько, на сколько ты способен понимать благо. Не бояться иногда уступать, когда это возможно. Потому что многим кажется, что уступка — обязательно какое-то поражение. На самом деле, такая твердость — это животное свойство, это животные не уступают. Если они вцепились зубами — значит все. А человеку на то и дана любовная мудрость уступать. Тот, кто способен понять и уступить, приучая других к состязанию в благородстве, умеет руководить людьми.

КОРР: А что есть любовь лично для Вас?

МАРК: Любовь, как мне кажется, это постоянная работа. Это постоянное извлечение преображающего опыта, это участливое отношение. Все лучшее, с чем ты сталкиваешься, развивает тебя, если ты сам при этом был не просто созерцателем, а деятельно участвовал, пытался искать верный путь, нужный для всех взгляд, добрые основания.

КОРР: Можно ли сказать, что при всей сложности окружающего мира, человек все равно в большой степени является творцом своей жизни и жизни тех, кто вокруг него?

МАРК: Да, конечно. Вообще, ключ к решению любой задачи — в совместном творчестве или в со-творчестве. Даже в поэтическом. Хотя это, вроде бы, и чисто индивидуалистический акт. Но на самом деле, не имея какого-то со-творчества жизненного, не имея со-чувствия, общего дела с людьми, с которыми ты проводишь эту жизнь, невозможно, на мой взгляд, достичь нужной глубины, нужной ответственности. Да и в любом труде тоже.

КОРР: Новые книги выпускать планируете? Даже в сборнике «Гамаюн» не все Ваши стихи есть.

МАРК: У меня много всего накопилось — и идей, и поэтических текстов, — но пока над новыми изданиями не задумывался. Придет время.

КОРР: А новые версии спектакля? Например, с включением фрагментов из Ваших пьес?

МАРК: Есть такие мысли, разные интересные предложения. Может быть, придумаем некие необычные формы, чуть раздвинув границы возможного. В любом случае — постараемся удивить.

КОРР: Экспериментировать будете в Санкт-Петербурге? Дома, говорят, и стены помогают.

МАРК: Не исключено. Города, которые тебе близки, к которым ты душевно тяготеешь, впечатляют не только красотой архитектуры, изяществом ландшафтов или какими-то знаменитыми местами, а людьми. Встречами с теми, кто тебя полюбил, кого полюбил ты. Вот они-то, собственно, и делают те места, в которых мы оказываемся, необыкновенно притягательными, душевными и трогательными.

Конечно, Петербург подарил мне самые лучшие встречи в жизни. И самые проникновенные, глубокие и спокойные чувства родились именно здесь. Совершенно ясно, что для меня этот город — особенный.

Но «особенность» любимых мест, она чем определяется? Я вот в армии служил на Дальнем Востоке. Там была бесконечная тайга, несколько казарм, пара домов, где жили офицеры, и еще две-три избушки на станции. И, тем не менее, мне тоже очень дорога эта «точка на карте». Я вспоминаю ее с теплой радостью. Потому что я встретил там друзей на всю жизнь.

Так что все неодушевленное — все-таки связано с одушевленным. Я скажу так: Петербург это город, где родилась для моей жизни очень важная интонация, где случилась встреча с очень близкими людьми, с которыми я всю жизнь провел. И эта интонация, как мне кажется, неповторима.

А другие города — другие интонации. Их я тоже очень люблю. В них тоже — часть меня. Там живут друзья, там мне рады и туда меня тянет. Есть много красивых мест на Земле. Но в Петербурге у меня все самое лучшее случается!

Глеб Платошкин