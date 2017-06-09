Киноманы назвали величайший фильм всех времен и народов

Стал известен величайший фильм всех времен по версии самих киноманов. В опросе журнала приняли участие 20 тыс. человек, сообщает журнал Empire, который и занимался составлением рейтинга.

Первое место досталось фильму «Крестный отец» (1972). Вторую строчку занял фильм «Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар» (1980). На третьем месте находится «Темный рыцарь» (2008).

В первой десятке также оказались «Побег из Шоушенка», «Криминальное чтиво», «Славные парни», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Челюсти», «Звездные войны» (какой именно эпизод, не уточняется), «Властелин колец: Братство Кольца».

В аналогичном опросе, который был проведен в 2014 году, лидером рейтинга была лента «Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар». Год назад фильмы о Гарри Поттере возглавили рейтинг лучших книжных экранизаций. Тогда второе место заняла «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса, которую в свои лучшие десятки включили 30% опрошенных. На третьей строчке — «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка» Стивена Кинга (экранизация называется «Побег из Шоушенка»).